Samsun'da Tır Lastiği Kazaya Neden Oldu

Samsun'da anayola düşen tır lastiği kazaya neden oldu. Kazada 6 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Havza ilçesi Yenice mevkisi Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Yola düşen tır lastiğini fark etmeyen sürücüler ona çarparak kaza yaptı. Kimi sürücülerin araçlarında maddi hasar oluşurken, kimi sürücüler kazadan kıl payı kurtuldu. Kazada 6 araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, olay yerine gelen polis ekiplerinin gerekli çalışmayı yapmasının ardından trafik normale döndü. - SAMSUN