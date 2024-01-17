Samsun'da tır kazasında bir kişi yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana tır kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40'ta Samsun-Ankara karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.C. idaresindeki 52 ADS 813 plakalı tır, Ankara yönünden Samsun'a gelirken Boğaziçi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahıs yaralandı. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN