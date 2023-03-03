Samsun'da tır kazası: Giysiler yola saçıldı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'dan Gürcistan'a giysi taşıyan tır Samsun'da kaza yaptı, giysiler yola saçıldı. İstanbul'dan Gürcistan'a giysi taşıyan tır Samsun'da kaza yaptı, giysiler yola saçıldı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy mevkisi İlkadım Bulvarı Badırlı Köprüsü yakınında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği giyim eşyalarını Gürcistan'a götüren Mustafa Yöntem'in kullandığı ER 008 DM çekici ve ER 008 D dorse plakalı tır direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yağmur suyu kanalına girdi. Kazada Gürcistan plakalı tırda yaralanan olmazken, tırda bulunan giyim eşyaları ise kara yolunun kenarına saçıldı. Tırda iç çamaşırından, ayakkabıya kadar yaklaşık 16 ton muhtelif giyim eşyalarının bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gürcistan İstanbul Samsun 3. Sayfa Haberler

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