Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Tır Devrildi, Sürücüye Polis Su İkram Etti

Samsun'da Tır Devrildi, Sürücüye Polis Su İkram Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’un İlkadım ilçesinde 22 ton paket tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü kazanın şokunu üzerinden atamazken, trafik polisi ona su ikram ederek teselli etti.

Samsun'da 22 ton paket tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, trafik polisi kazanın şokunu üzerinden atamayan tır sürücüsünü su ikram edip teselli etti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya'dan yüklediği 22 ton ağırlığındaki paket tavuğu Samsun'a getiren Çetin Daştan (34) idaresindeki 19 ADE 716 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtan çıkıp yol kenarında yerde oturup kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Trafik polisleri ise yerde oturan sürücüye su ikram edip teselli etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa İlkadım Olaylar trafik samsun Yaşam Polis

İzmir Konak'ta otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil alt geçide düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });