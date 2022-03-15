Samsun'da tır devrildi: 1 ölü
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Samsun'da tırın devrildiği kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
ANKARA (İHA) - Samsun'da tırın devrildiği kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Taşçaören Mahallesi Karageçit mevkisi Samsun- Ankara karayolunun 71. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Baş (42) idaresindeki 55 KB 858 plakalı tır yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrildi. Kazada tır sürücüsü Hüseyin Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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