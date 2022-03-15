Samsun'da tır devrildi: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da tır devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da tır devrildi: 1 ölü

Samsun'da tırın devrildiği kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

ANKARA (İHA) - Samsun'da tırın devrildiği kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Havza ilçesinin Taşçaören Mahallesi Karageçit mevkisi Samsun- Ankara karayolunun 71. kilometresinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Baş (42) idaresindeki 55 KB 858 plakalı tır yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrildi. Kazada tır sürücüsü Hüseyin Baş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Baş, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title