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Samsun'da ticari taksi direğe çarptı: 2 yaralı

Samsun'da ticari taksi direğe çarptı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da ticari taksinin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da ticari taksinin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Çatalçam mevkii Samsun-Sinop yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çilenkoğlu (29) idaresindeki 55 T 5717 plakalı taksi önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada taksi sürücüsü Hüseyin Çilenkoğlu ile takside bulunan yolcu Furkan Karaismailoğlu (21) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çatalçam Samsun 3. Sayfa Haberler

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