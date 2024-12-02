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Samsun'da Ticari Araçların Çarpıştığı Kazada 1 Yaralı

Samsun'da Ticari Araçların Çarpıştığı Kazada 1 Yaralı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da iki ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFU 424 plakalı hafif ticari araç, önündeki 55 ADE 824 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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