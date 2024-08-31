Samsun'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nuri Y. idaresindeki 34 DA 6680 plakalı hafif ticari araç, Yukarı Elma Kavşağı'na dönüş yapmak için sağ şeritte duran Tülay K.'nin kullandığı 55 ALY 570 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri Nuri Y., Tülay K. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Yiğit E.K. (15), Aydan K. (24), Elif Y.K.(27), Neriman K. (67), Zeynep Ç. (22), Sündüz Y. (52) ve Özgür İ. (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN