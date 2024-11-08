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Samsun'da Tencere Kapağı 'Silah' Sayıldı: Kadına Para Cezası

Samsun'da Tencere Kapağı 'Silah' Sayıldı: Kadına Para Cezası
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Samsun'da bir kadının kocasına attığı tencere kapağı, mahkeme tarafından 'silah' olarak değerlendirildi. Kadın ve koca karşılıklı iddialarla mahkemelik oldu ve para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kadının kocasına atarak dişinin kırılmasına sebep olduğu 'tencere kapağı', mahkemede 'silah' sayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde ikamet eden Adem T.(52) ile 4 çocuk annesi Hatice T.(49) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatice T., tencere kapağını kocasının üzerine attı. Tencere kapağı yüzüne çarpan Adem T.'nin dişi kırıldı. Karı-koca mahkemelik oldu. Adem T. eşimin tencere kapağını atarak dişini kırdığını, Hatice T. de eşinin kendisini iterek yaraladığını iddia etti.

Ayrı yaşamaya başlayan çit hakkında karşılıklı olarak birbirlerini yaralamak suçundan Samsun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, kadının kocasına fırlattığı tencere kapağını silah saydı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Hatice T. 2 bin 800 lira, Adem T. de 3 bin 200 lira para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karı-kocaya verilen ceza 5 yıl süreyle suç işlememek kaydı ile ertelendi.

Duruşma çıkışı açıklamada bulunan Adem T. kendisine haksız yere ceza verildiğini savundu ve eşini kendisine iftira attığını, eşinin beyanı üzerine ceza aldığını ileri sürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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