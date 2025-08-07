Samsun'da Temmuz Ayında 1207 Trafik Kazası: 3 Ölü, 878 Yaralı

Samsun'da temmuz ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 207 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 878 kişi yaralandı. 2025 yılının 7 aylık döneminde ise 19 kişi öldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, temmuz ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında temmuz ayında 625'i ölümlü-yaralanmalı ve 605'i maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 207 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi olay yerinde can verdi.

Yurt genelinde 56 binden fazla kaza

2025 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde ise 62 bin 72 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 240'ı ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Yurt genelindeki kazalarda 276 kişi hayatını kaybederken, 41 bin 491 kişi ise yaralandı.

Araç türlerine göre kaza istatistikleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan araç türleri arasında otomobiller 21 bin 1 kaza ile ilk sırada yer aldı. Onu motosiklet (11 bin 181), kamyonet (5 bin 741), motorlu bisiklet (4 bin 698), bisikletler ( bin 144), minibüs (832), çekici (794), kamyon (715) otobüs (607), traktör (407) takip etti. Ayrıca, 76 özel amaçlı araç, 49 iş makinesi, 27 ambulans, 17 tanker, 3 tren ve 6 tramvay da ölümlü-yaralanmalı kazalara karıştı. Bu veriler, her tür taşıtın trafiğe çıktığında ne kadar dikkatli ve kurallara uygun kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için emniyet birimleri kontrollerini sıklaştırırken, yetkililer de hem sürücülere hem de yayalara dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulundu. - SAMSUN