Samsun'da Tehlikeli Trafik Yarışına Polis Müdahalesi
Güncelleme:
Samsun'da sosyal medyada yayılan tehlikeli trafik yarışı görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve denetimlerin süreceği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan "Samsun'da trafikte tehlikeli yarış: Kapıyı açıp video çektiler" görüntülerine ilişkin polis ekipleri harekete geçti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerdeki aracın kimliği kısa sürede belirlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsüne ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda cezai işlem uyguladı.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan benzer davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti. - SAMSUN

