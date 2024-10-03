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Samsun'da Tehlikeli Taşımacılık: Açık Kasa Kamyonet Trafiği Tehdit Ediyor

Samsun'da Tehlikeli Taşımacılık: Açık Kasa Kamyonet Trafiği Tehdit Ediyor
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Samsun'da açık kasa bir kamyonet, yolun yarısını kaplayarak çatı malzemesi taşıdı. Diğer sürücülerin tepkisini çeken kamyonet, trafiği tehlikeye soktu.

Samsun'da trafikte açık kasa bir kamyonet, yolun yarısını kaplayarak kasasında çatı malzemesi taşıdı. Tehlike saçan sürücüye ise bazı araç sürücüleri tepki gösterdi.

Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan açık kasa kamyonet arkasında taşınan yük, görenlere 'pes' dedirtti. Çatı malzemeleri yüklü kamyonet 3 şeritli yolun yarısını kapatarak trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada trafikte seyir halinde bir sürücü ise cep telefonu ile kamyoneti görüntüledi. Video çeken sürücü "İnsan sağlığı ve trafik kuralları hiçe sayılıyor, görüyorsunuz" diye duruma tepki gösterdi.

Kazaya davetiye çıkaran kamyonet şoförü ise tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik samsun

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