Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 1'i kadın toplam 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda delil ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da KOM ekiplerince düzenlenen tefecilik ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 25 adet tefecilik karşılığı alınmış senet, 1 ruhsatsız tabanca, borçlu şahısların isimlerinin yer aldığı 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K.(60) ve V.N.(50) isimli şahıslar ile S.Ç.(38) adlı kadın, KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
