Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Gözaltı
Samsun'da KOM ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Samsun'da KOM ekiplerince düzenlenen tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda 25 adet tefecilik karşılığı alınmış senet, 1 ruhsatsız tabanca, borçlu şahısların isimlerinin yer aldığı 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
