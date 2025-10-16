Haberler

Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda tefecilik ve silah ticareti suçlarından 1 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli suç delilleri ele geçirildi.

Samsun'da KOM ekiplerince düzenlenen tefecilik ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 25 adet tefecilik karşılığı alınmış senet, 1 ruhsatsız tabanca, borçlu şahısların isimlerinin yer aldığı 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. (60) ve V.N. (50) isimli şahıslar ile S.Ç. (38) adlı kadın, KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. V.N. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, H.K. ve S.Ç. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. H.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.