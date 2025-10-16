Samsun'da Tefecilik ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Samsun'da KOM ekiplerince düzenlenen tefecilik ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve silah ticareti suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 25 adet tefecilik karşılığı alınmış senet, 1 ruhsatsız tabanca, borçlu şahısların isimlerinin yer aldığı 2 ajanda, suçla ilgili not kağıtları, 2 senet koçanı, 5,36 gram metamfetamin, bir miktar para ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. (60) ve V.N. (50) isimli şahıslar ile S.Ç. (38) adlı kadın, KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. V.N. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, H.K. ve S.Ç. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. H.K., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN