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Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı
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Samsun'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silah ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek faizde borç para verip senet imzalatan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çarşamba, İlkadım ve Atakum ilçelerinde tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. (67) ve A.K. (34) gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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