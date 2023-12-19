Samsun'da Tefeci Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, çek fotokopileri ve dijital materyaller ele geçirildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "tefecilik" soruşturması kapsamında, Çarşamba ve İlkadım ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 160 adet tabanca fişeği, müştekiye ait toplam 5 milyon 195 bin TL bedelli 6 adet çek fotokopisi, 1 adet 40 bin TL bedelli senet ve 6 adet dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili M.A, H.K. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN