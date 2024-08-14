Samsun'da 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan hükümlü yakalandı
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
Samsun'da, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl 9 ay 27 gün cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada İlkadım ilçesinde tasarlayarak öldürmek suçundan 24 yıl 9 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN