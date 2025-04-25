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Samsun'da Taş Kokain Ele Geçirildi, İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Taş Kokain Ele Geçirildi, İki Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'da düzenlenen denetimlerde polis, bir araçta 16,6 gram taş kokain ele geçirirken, 21 yaşındaki M.E. ve 42 yaşındaki B.Ş. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 'taş kokain' ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yakakent ilçesinde düzenlenen denetimlerde, M.E. (21) ve B.Ş.'nin (42) üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 16,6 gram taş kokain ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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