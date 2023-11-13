Samsun'da Tartışma Sonucu Bıçaklama Olayı

Samsun'un Canik ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da iki kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toprepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.(20) ile İ.M.(20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.M. bıçakla saldırdığı M.C.'yi sağ koltuk altı ve sol kalça kısmından yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.C. tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan İ.M., Irmak Polis Merkezi ekiplerine sevk edildi. İ.M. kendisini korumak isterken olayın olduğunu söyledi. Samsun Adliyesine sevk edilen İ.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN