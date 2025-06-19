Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Öğrenci Bıçakla Yaralandı

Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Öğrenci Bıçakla Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklarda tartışan üniversite öğrencisi M.T., B.K. tarafından bıçakla yaralandı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da deniz kenarındaki kayalıklarda tartıştığı üniversite öğrencisini bıçakla yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Mahallesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'ndaki Marina kayalıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci grubu ile kayalıklarda bulunan şahıslar arasında kendi aralarında sesli konuşmalarından dolayı tartışma çıktı. Bu sırada B.K.(19) üniversite öğrencisi M.T.'ye (19) bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralı genç ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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