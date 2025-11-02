Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç Tutuklandı
Samsun'da bir genç, tartıştığı kişiyi bacağından vurduktan sonra tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi ve yaralı genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.M.Ç. (20), B.T.yi (21) sağ dizinden silahla vurdu. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan A.M.Ç. ise, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN