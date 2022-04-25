Samsun'da tarlada traktörden düşen bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Samsun'da tarlada traktörden düşen bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da tarlada traktörden düşen bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da tarlada çalışırken traktörden döşen bir kişi hayatını kaybetti.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (İHA) - Samsun'da tarlada çalışırken traktörden döşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Arıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Tüysüzoğlu (59) traktörü ile tarlada çalışırken traktörün üzerinden düştü. Ağır yaralanan şahıs 112 ekipleri tarafından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Vezirköprü, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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