Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti - Haberler

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Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil ve metal sanduka ele geçti

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil, metal sanduka ve metal sırtlık ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada tarihi niteliğinde olduğu değerlendirilen İncil, metal sanduka ve metal sırtlık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada tarihi niteliği olduğu değerlendirilen İncil, metal sanduka ve koruma kapağı ile sırtlık ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö.(38) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Samsun, Metal, İncil, 3. Sayfa, Haberler

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