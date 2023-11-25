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Samsun'da tarihi eser parçaları ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yapılan operasyonda tarihi eser parçaları, uyuşturucu ve patlayıcı maddeler ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.