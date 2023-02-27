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Samsun'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 kılıç ve 10 tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 kılıç ve 10 tabanca ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 kılıç, 10 tabanca, 2 tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 kılıç, 10 tabanca, 2 tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 16 adet kılıç, 10 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet spatula, 3 adet ibrik, 1 adet bakraç, 2 adet dürbün, 1 adet tablo ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

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