Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 789 Sikke ve 98 Eser Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 789 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 98 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmada M.Y. (48) isimli şahsın iş yerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince baskın yapılan adreste yapılan aramada, 789 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve 98 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN