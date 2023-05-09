Samsun'da tamirhanede yangın

Samsun'da bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken yangın maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet tamirhanesinde kaynak işlemi yapıldığı sırada alevlerin parlamasıyla yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yardım amacıyla ateşin üzerine su atmasıyla daha da kuvvetlenen alevler iş yerini ve apartmanı sardı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaya kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangında, tamirhane ve içerisindeki motosikletler kullanılamaz hale geldi, iş yerinin üzerindeki dairede ise maddi hasar oluştu.

Yangının çıktığı caddede oturan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise olay yerine gelerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN