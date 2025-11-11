Haberler

Samsun'da Taksici Sevgilisini Bıçakla Yaraladı, Serbest Kaldıktan Sonra Tehdit Etti

Güncelleme:
Samsun'da bir taksici, kıskançlık yüzünden sevgilisi olan kadını bıçakla yaraladı ve serbest kaldıktan sonra kadını takip ederek tehdit etti. Olay sonrası tekrar gözaltına alınan taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da sevgilisini bıçakla yaralayıp serbest bırakılan taksici, kadını takip edip 'parmakla tehdit' ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

Bıçaklama olayı 8 Kasım Cumartesi günü İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisi şoförü Ö.A. adlı kadın ile sevgilisi olan taksi şoförü S.Ö. arasında 'kıskançlık' yüzünden kavga çıktı. Taksi şoförü S.Ö., Ö.A.'yı bıçakla baldırından yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis tarafından gözaltına alınan S.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak Ö.A. adlı kadın dün Samsun Adliyesine giderek kendisini takip eden S.Ö.'nün parmak sallayarak tehdit ettiğini ileri sürerek yeniden şikayetçi oldu. Taksici S.Ö. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


