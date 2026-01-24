Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun'da kasisten kaçmaya çalışan araca çarpmamak için yoldan çıkarak taşa çarpıp takla atan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Doğru (35) idaresindeki 06 CRL 108 plakalı otomobil, önünde seyrederek kasisten kaçan Ali Cengiz yönetimindeki 55 AEU 944 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki taşa çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Emre Doğru (35), eşi Gülistan Doğru (31) ile 3 yaşındaki çocukları Ali Çınar Doğru yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN