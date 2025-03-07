Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alarma geçen AB'ye "Biz de varız" mesajı
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Samsun'da Tacizci Kadını Darp Edip Hastanelik Etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da sokakta yürüyen bir kadına taciz eden S.A., kadının tepki göstermesi üzerine saldırarak elmacık kemiğini kırdı. S.A. tutuklandı.

Sokakta taciz ettiği kadını kendisine tepki gösterince darp ederek hastanelik etti

SAMSUN - Samsun'da sokakta yürüyen 30 yaşındaki kadını takip ederek tacizde bulunan, kadının tepki göstermesi üzerine ona saldırıp darp ederek elmacık kemiğini kıran şahıs, tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.adlı şahıs, kulağında kulaklık sokakta yürüyen D.K.adlı kadını takip ederek tacizde bulundu. Neye uğradığını şaşıran D.K. kendisini taciz eden S.A.'ya tepki gösterdi. S.A., kadını darp ederek elmacık kemiğini kırıp hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı.

12 suç kaydı var

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A.'nın 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, geceleyin su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "cinsel saldırı ve kasten yaralama" suçlarından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren S.A., "cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, "kasten yaralama" suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da Tacizci Kadını Darp Edip Hastanelik Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
img

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
img

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
img

Dünyaca ünlü otomotiv devi 200 bin aracını geri çağırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Siber suçtan devlet hazinesine: ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı

ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Rusya-Ukrayna savaşı yeniden kızıştı: En az 33 Rus askeri hayatını kaybetti

Cepheden gelen haber korkunç! Bilanço her saat ağırlaşıyor
İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.