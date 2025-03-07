Samsun'da Tacizci Kadını Darp Edip Hastanelik Etti

Sokakta taciz ettiği kadını kendisine tepki gösterince darp ederek hastanelik etti

SAMSUN - Samsun'da sokakta yürüyen 30 yaşındaki kadını takip ederek tacizde bulunan, kadının tepki göstermesi üzerine ona saldırıp darp ederek elmacık kemiğini kıran şahıs, tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.adlı şahıs, kulağında kulaklık sokakta yürüyen D.K.adlı kadını takip ederek tacizde bulundu. Neye uğradığını şaşıran D.K. kendisini taciz eden S.A.'ya tepki gösterdi. S.A., kadını darp ederek elmacık kemiğini kırıp hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı.

12 suç kaydı var

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A.'nın 3'ü cinsel saldırı olmak üzere hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 12 suç kaydının bulunduğu, geceleyin su saati hırsızlığı suçundan 1 yıl önce denetimli serbestlik kapsamında ayağına elektronik kelepçe takılarak cezaevinden tahliye olduğu ve gece 22.00-08.00 saatleri arasında ev hapsinin uygulandığı ortaya çıktı.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A., "cinsel saldırı ve kasten yaralama" suçlarından bugün nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren S.A., "cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, "kasten yaralama" suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.