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Samsun'da Taciz ve Darp Olayı: Kadın Psikolojik Destek İstiyor

Samsun'da Taciz ve Darp Olayı: Kadın Psikolojik Destek İstiyor
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Samsun'un Atakum ilçesinde yürüyüş yapan bir kadın, maruz kaldığı taciz ve darp sonrası yaşadığı travmayı sosyal medyadan paylaştı. Saldırgan tutuklandı, kadın ise psikolojik destek arıyor.

Samsun'da sokakta yürürken taciz ve darp edilen 30 yaşındaki kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum. Kırıklarım sebebiyle yemek yiyemez hale geldim" dedi.

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.A.(33) adlı şahıs, kulağında kulaklık sokakta yürüyen Damla Korkmaz (30) adlı kadını takip ederek tacizde bulundu. Neye uğradığını şaşıran kadın kendisini taciz eden kişiye tepki gösterince S.A., kadını darp ederek elmacık kemiğini kırıp hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan D.K. tedavi altına alındı. 12 suç kaydı ortaya çıkan saldırgan ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu yakalandı.

"Tek isteğim bu süreç boyunca destek olmanız"

Damla Korkmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olay 5 Mart 2025 tarihinde sokakta yürürken ilk önce bir şey dedi. Kulaklığım olduğu ve korktuğum için görmezden geldim. İkinci defa bir şey dediğinde sesi kısıp pardon ne dedin dedim. 'Ücretin ne kadar' dediğinde tekrar pardon anlamadım dedim. 'Burası Atakent mi?' dedi. Ben ilk söylediğinde ne dediğimde 'etek giydiğine göre ücretin ne kadar deyip' bana yönelince ben de kendimi korumak amaçlı vurdum. Ardından dönüp yumruk atarak yüzümün sol tarafında kırıklar oluştu. Ameliyat oldum ve platinler takıldı. Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum. Kırıklarım sebebiyle yemek yiyemez hale geldim. Tek isteğim bu süreç boyunca destek olmanız" açıklamasında bulundu.

Kasten yaralamadan tutuklandı

S.A., "cinsel saldırı" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılırken, "kasten yaralama" suçundan ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
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