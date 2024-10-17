Samsun'da Taciz İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da sokak ortasında yürüyen genç kadına elle taciz bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A.'nın(29) sokakta yürüdüğü sırada B.C.(26) adlı genç kadının yanından geçerken sol kalçasını elle tutup tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan O.A., Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Suçlamaları kabul etmeyen O.A.'nın kadının yanından geçerken ellerinin cebinde olduğunu söylediği ancak güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğinde, ellerinin cebinde olmadığı ve genç kadının yanından geçerken kadının birden irkildiği tespit edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan O.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN