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Samsun'da Tabancayla Yaralanma Olayında 3 Çocuk Tutuklandı

Samsun'da Tabancayla Yaralanma Olayında 3 Çocuk Tutuklandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralanırken, olayla bağlantılı olarak 16 ve 17 yaşlarındaki 3 çocuk tutuklandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da tabancayla ateş açarak bir kişiyi ağır yaralayan ve yaşları 16 ile 17 arasında değişen 3 çocuk mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi Atakent Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 suç kaydı bulunan Ali G. (22) silahla boynundan ve kafasından vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişi kaçtı.

Olay sonrası Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada, silahlı saldırı olayını 6 suç kaydı bulunan K.D.'nin (17) gerçekleştirdiği ve olay sırasında yanında 2 suç kaydı bulunan M.A. (17) ve 8 suç kaydı bulunan S.K.'nin (16) bulunduğu tespit edildi. 3 genç, Derecik Mezarlığı yanında suçta kullandıkları silahla birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan K.D., M.A. ve S.K.; Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan K.D., M.A. ve S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 çocuk tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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