Samsun'da tabancasıyla kendisini vuran özel harekat polisi hastanelik oldu

Samsun'da tabancasıyla kazara kendisini vuran özel harekat polisi hastanelik oldu.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde görevli polis memuru A.G. (26) tabancasıyla doldur boşalt yaptığı sırada sol omzundan kendini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan polis memuru tedavi altına alındı. - SAMSUN