Samsun'da SUV ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin birleştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. yönetimindeki 55 AJD 097 plakalı otomobil ile Cumhuriyet Caddesi'nden gelen Ç.B. idaresindeki 55 APG 466 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile 55 AJD 097 plakalı araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN