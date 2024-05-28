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Samsun'da sürücü belgesi sınavında kopya düzenekli hile

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Samsun'un Canik ilçesinde yapılan sürücü belgesi sınavında kopya düzenekleriyle yakalanan 3 kadın serbest bırakıldı.

Samsun'da sürücü belgesi sınavına düzenek ile giren kadın ile soruları düzenek yardımıyla cevaplayacak olan 2 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede dün yapılan sürücü belgesi sınavına üzerine gizlediği kopya düzeneği ile girmeye çalışan G.K isimli kadın ile düzenek aracılığı ile cevapları verecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar polis ekiplerinin dikkati sayesinde olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İfadeleri alınan kadınlar serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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