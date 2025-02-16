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Samsun'da Sürekli Kazalar Yaşanan Yolda Yeni Kaza

Samsun'da Sürekli Kazalar Yaşanan Yolda Yeni Kaza
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Samsun'un İlkadım ilçesinde sık sık kaza meydana gelen 23 Nisan Caddesi'nde, bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, araçlar zarar gördü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da sık sık kaza yaşanan yolda yine kaza meydana gelirken, o anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Aynı yolda sürekli yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, bu kez de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan çıkarak boş araziye girdi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Vatandaşlar aynı yolda sürekli kaza olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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