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Samsun'da şüpheli valiz paniği

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da şüpheli valiz paniği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreni için Samsun'da bulunduğu sırada toplantıya katılacağı yerin yakınındaki şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Samsun'da şüpheli valiz paniği

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış töreni için Samsun'da bulunduğu sırada toplantıya katılacağı yerin yakınındaki şüpheli valiz, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle yapacağı toplantıya katılmak için alandan ayrıldı. Erdoğan'ın konuşmasının bitmesinden kısa süre sonra toplantının yapılacağı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'na yakın bir yer olan Kent Yönetim Merkezi ile İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi civarında mavi bir şüpheli valiz dikkat çekti.

Valizin sahibinin çıkmamasının ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile patlattı. Güvenlik önlemleri altında patlatılan valizin yanına giden ekipler, valizin içerisinde giysi olduğunu saptadılar.

Söz konusu alanda şüpheli valizin giysi çıkmasının ardından güvenlik şeritleri kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Samsun 3. Sayfa Haberler

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