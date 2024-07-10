Samsun'da şüpheli üç gencin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan üst aramasında 3 gencin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde şüpheli üç gencin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumcağız Mahallesi'nde devriye gezerken hareketlerinden şüphelenilen Ö.F.E(21), M.E.A(21) ve M.B.S(19) isimli 3 şahsa üst araması yaptı. Şahısların üst aramasında 97,2 gr macun esrar ve muşta ele geçirildi.
Olay neticesinde 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturmaya başlatıldı. - SAMSUN