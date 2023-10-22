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Samsun'da şüpheli araçta silahlar ele geçirildi

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3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Alaçam ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek çıktı.

Alaçam Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece devriyesinde, şüphe üzerine Belediye Cadde'sinde 55 AEB 219 plakalı aracı durdurdu.

Sürücünün üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan S.B., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Tragger Samsun Suç 3. Sayfa Haberler

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