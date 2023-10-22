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Samsun'da şüpheli araçta silahlar ele geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.