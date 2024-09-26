Samsun'da Şüpheli Araçta 320 Litre Sahte İçki İçin Etil Alkol Ele Geçirildi
Samsun'da polis, durdurduğu bir şüpheli araçta sahte içki yapımında kullanılan 320 litre etil alkol buldu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Samsun'da polis tarafından durdurulan şüpheli araçta sahte içki yapımında kullanılan 320 litre etil alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 320 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y.(44) ve Y.Z.E.(53) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN