Samsun'da Şüpheli Araçta 320 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Şüpheli araçta sahte içki yapımında kullanılan 320 litre etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından durdurulan şüpheli araçta sahte içki yapımında kullanılan 320 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan 320 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y.ve Y.Z.E.gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.