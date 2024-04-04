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Samsun'da suç aletleriyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan NARVAS uygulamasında şüpheli bir araçta çok sayıda suç aleti ele geçirildi, 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince şüpheli bir araçta ve araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet polis rozeti, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet uyuşturucu madde sarma kağıdı (çarşaf), 2 adet elektronik sigara ve 7 adet likit, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı (payp), 1 adet içerisinde bir miktar esrar bulunan esrar öğütme aleti, 1 adet teleskopik cop, 1 adet elektronik terazi, 7 adet bıçak, 8 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A.(37) ve H.T.E.(24), TCK 188'den, 6136 SKM'den, 2863 SKM'den ve TCK 264 SKM (Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma) suçlarından soruşturma başlatıldı. Şahıslara ait 6 adet cep telefonuna el konuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakakent Samsun Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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