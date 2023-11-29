Samsun'da Su Saati Hırsızları Yakalandı

Samsun'da 5 ayrı adresteki binalardan 12 adet su saati çalan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar ilçedeki 5 ayrı adresteki binalardan 12 adet su saatini sökerek çaldı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda söz konusu su saati hırsızlığı olayına karışan M.C.T. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar ile birlikte çalıntı su saatleri ele geçirildi. M.C.T. ve A.K.'nin evlerden çaldıkları su saatlerinin tanesini hurdacıya 100 liraya sattıkları ortaya çıktı.

Polisteki sorguları tamamlanan M.C.T. ve A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN