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Samsun'da Sosyal Medyada Silahla Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı

Samsun'da Sosyal Medyada Silahla Ateş Açan İki Şahıs Yakalandı
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Samsun'da sosyal medya hesapları üzerinden açık alanda silah ile ateş açtıkları görüntüleri paylaşan 19 ve 21 yaşındaki iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Ayrıca, gözaltına alınan şahısların ruhsatsız silahları da ele geçirildi.

Samsun'da sosyal medya hesaplarında silahla ateş açarken çektikleri kendi görüntülerini paylaşan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, sosyal medya hesaplarında açık alanda silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri paylaşan iki şahıs tespit edilerek yakalandı. Polisin takibi sonucu gözaltına alınan H.E.T. (19) ve İ.G.B. (21) isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ateş ettikleri 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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