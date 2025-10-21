Haberler

Samsun'da Sosyal Medyada Havaya Ateş Eden 10 Kişi Yakalandı

Samsun'da Sosyal Medyada Havaya Ateş Eden 10 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medya aracılığıyla havaya ateş eden 10 kişiyi silahlarla birlikte yakalayarak adli işlemlere başladı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada havaya ateş ettikleri belirlenen 10 kişiyi silahlarla birlikte yakaladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarında silahla havaya ateş ettikleri görüntüler tespit edilen 10 şahıs belirlendi. Ekiplerin şahısların evlerinde gerçekleştirdiği aramalarda 9 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
