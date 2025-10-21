Samsun'da Sosyal Medyada Havaya Ateş Eden 10 Kişi Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri, sosyal medyada havaya ateş ettikleri belirlenen 10 kişiyi silahlarla birlikte yakaladı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarında silahla havaya ateş ettikleri görüntüler tespit edilen 10 şahıs belirlendi. Ekiplerin şahısların evlerinde gerçekleştirdiği aramalarda 9 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - SAMSUN