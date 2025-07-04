Samsun'da Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılığa Ceza

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Samsun'da, sosyal medya aracılığıyla araç parçası satışı yaparak bir vatandaşın 12 bin TL'sini dolandıran sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Samsun'da sosyal medya üzerinden araç parçası satışı ilanı vererek bir vatandaşı dolandıran şahıs, 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da yaşayan Ersin K., Facebook'ta araç parçası ilanı görüp verilen IBAN numarasına 12 bin TL gönderdi. Gönderdiği paraya rağmen ürün eline ulaşmayan vatandaş, dolandırıldığını anlayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Soruşturma sonucu hakkında dava açılan Oğuzhan G., Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, sanığı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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