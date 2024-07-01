Samsun'da Sosyal Medya Tartışması Sonucu Tüfekle Yaralama Olayı

Samsun'da sosyal medya üzerinden küfürleşme yüzünden bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Cengizhan Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabı üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sağ ayağından vurulan O.A.(24) hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan O.A. kendisini sosyal paylaşım sitesi üzerinden meydana gelen küfürleşme yüzünden E.M.'nin vurduğunu söyledi.

Olay yerinden otomobil ile kaçan E.M. polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN