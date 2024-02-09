Samsun'da sokak ortasında bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (56), sokakta yürürken aralarında husumet bulunan Y.Ş. (28) ve C.E.'nin (37) bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler Y.Ş. ve C.E. ise otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Polisin takibi sonucu yakalanan Y.Ş. ve C.E., Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN